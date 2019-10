Informationen zu inneren Verletzungen, eine Analyse der Funktion von Herzklappen und Herzmuskel oder die Beurteilung von Blutflüssen in Arterien und Venen: Das alles soll nun auch an Bord eines Notarzt-Hubschraubers möglich sein. Die Maschinen der ÖAMTC-Flugrettung wurden um mobile Ultraschall-Geräte erweitert. Das soll den Rettungsteams unter anderem das Erkennen von lebensbedrohlichen Verletzungen wie Blutungen in Brust- und Bauchraum ermöglichen. "So gewinnen unsere Crews wertvolle Zeit, die lebensrettend sein kann", ist der ärztliche Leiter der ÖAMTC-Flugrettung Wolfgang Voelckel überzeugt.

"Durch die Sonografie können wir bereits am Notfallort notwendige erste Behandlungsschritte einleiten", erläuter Voelckel. Sie unterstützen außerdem bei der Entscheidungsfindung, welche Klinik am besten für den Patienten geeignet ist. Zudem sei das Gerät so klein und handlich, dass Notfallpatienten auch an schwer zugänglichen Orten ohne zeitliche Verzögerung untersucht werden können.