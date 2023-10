Caritas baut Angebot der Familienberatung aus

Bei Konflikten und Schwierigkeiten im Familienleben und am Arbeitsplatz sowie bei Ängsten und Einsamkeit sind 25 Beraterinnen und Berater der Caritas an 16 Beratungsstellen in Niederösterreich im Einsatz. Nachdem sich der Telefondienst dieser Familien- und Männerberatung der Diözese St. Pölten bereits gut etabliert hat, wird dieses Angebot nun ausgebaut.

Unter der neuen Nummer 0676/ 838 44 838 4 ist die Beratung ab sofort nicht mehr nur vormittags, sondern montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und jeden Freitag von 9 bis 14 Uhr erreichbar. Zudem erleichtert diese Änderung auch die Kontaktaufnahme für Hilfesuchende aus dem Wald- und Mostviertel – sie konnten sich zuvor nur direkt bei den Beraterinnen und Beratern der Caritas melden.

„Über diese zentrale Nummer ist nun der gesamte Fachbereich über alle Beratungsstellen hinweg die ganze Woche für unsere Klientinnen und Klienten gut erreichbar und ermöglicht ihnen, sich auf kurzem Weg zu informieren und einen Termin bei einer unserer Beratungsstellen im gesamten Diözesangebiet zu vereinbaren. Das ist toll, weil die Erfahrung zeigt, dass man bereits am Telefon gut weiterhelfen kann“, erklärt Beraterin Claudia Gamsjäger.

Service wird stark nachgefragt

Laut Fachbereichsleiterin Sandra Schnait soll das Service in den vergangenen Jahren immer stärker in Anspruch genommen worden sein. Pro Jahr finden bei der Familien- und Männerberatung laut Caritas etwa 10.000 Beratungen statt.