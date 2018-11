Schnell Erste Hilfe leisten. Das ist die Kernaufgabe eines Rettungs- oder Notfallsanitäters. Doch ein größerer Einsatz erfordert ein hohes Maß an Logistik. Eine Aufgabe, die bislang von den Rettungskräften zusätzlich übernommen wurde. Wertvolle Zeit, die jedoch für die Unfallopfer benötigt wird.

Dafür gibt es beim Roten Kreuz nun den Bezirkseinsatzleiter. „Ziel ist es, durch den Bezirkseinsatzleiter eine gut geschulte Führungskraft vor Ort zu haben, die diese zusätzlichen Aufgaben übernimmt“, erklärt der Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich, Josef Schmoll.

"Der Testbetrieb hat sich bewährt"

Der Testbetrieb wurde bereits 2016 gestartet. Derzeit läuft das landesweite „Rollout“ auf Hochtouren. Bis Ende 2019 soll das System in Vollbetrieb gehen. „Bislang wurden Führungskräfte des Roten Kreuzes nur bei großen Einsätzen alarmiert“, erklärt Landesrettungskommandant Werner Kraut. Neben dem Kommunizieren mit anderen Einsatzorganisationen wie Polizei oder Feuerwehr zählen eine etwaige Nachalarmierung von Rettungskräften sowie die laufende Lageberichterstattung zu den Aufgaben des Bezirkseinsatzleiters. „Der Testbetrieb in Amstetten und St. Pölten hat sich bewährt“, sagt Kraut.

Auch in den Bezirken Neunkirchen, Baden, Scheibbs, Mödling und Bruck/Leitha werden bereits Bezirkseinsatzleiter eingesetzt. Mit November folgen Mistelbach, Tulln und Wiener Neustadt. Pro politischem Bezirk wird es mehrere Bezirkseinsatzleiter geben, von denen sich jeweils einer im Dienst befindet. Dieser wird durch 144 Notruf Niederösterreich alarmiert. Der Bezirkseinsatzleiter ist eine Rot-Kreuz-Einrichtung, in Sankt Pölten gibt es aber mittlerweile einen wochenweisen Wechsel mit dem Samariterbund. Anfängliche Kritik über die Notwendigkeit des Systems hätte man, so Kraut, „rasch aus dem Weg räumen können“.

Auf das Notarztfahrzeugsystem (NEF), bei dem das NEF-Team als auch der nächststehende Rettungswagen parallel zum Notfallort fahren und bei dem, falls eine Notarztbegleitung für den Patienten erforderlich ist, das NEF-Team in den Rettungswagen wechselt, hat das Bezirkseinsatzleitersystem keine Auswirkung.