„Viele wissen nicht, wohin sie sich nach einem Sterbefall wenden sollen“, erklärt Peter Schauer, Geschäftsführer von Danubia Feuerbestattung. „Man ist traurig oder steht, vor allem bei nicht vorhersehbaren Todesfällen, unter Schock“. Damit man sich in dieser Zeit nicht auch noch mit der Organisation der Bestattung herumschlagen muss, hat Peter Schauer die „Nummer für den Abschied“ eingeführt.

Kostenlose Rufnummer

Unter der Telefonnummer 0800 020 020 wird man, nach der Angabe der eigenen Postleitzahl, zum passenden Bestattungsunternehmen weitergeleitet. Die kostenlose Rufnummer sei rund um die Uhr besetzt, erklärt Peter Schauer. „Denn auf eines kann man sich verlassen, nämlich darauf, dass Bestatter immer abnehmen“.

Die Initiative agiert mit einem Netzwerk von rund 150 Bestatterinnen und Bestattern österreichweit. „Jeder Sterbefall ist individuell und in jeder Region gibt es andere Bräuche“, so Schauer. Genau deswegen verbinde man die Hinterbliebenen mit regionalen Bestattungsunternehmen, die die Gewohnheiten eines Gebietes kennen. Sollte es an einem Ort mehr als einen Bestatter geben, so könne man das geeignetste Unternehmen aus einer Liste wählen.

Die Nummer selbst stelle eine schnelle und unkomplizierte Verbindung zwischen den Hinterbliebenen und den Bestattungsunternehmen her. „Wir haben uns gewundert, warum es so etwas noch nicht gibt. Und da es jeden irgendwann betrifft haben wir uns gedacht, dass wir das jetzt machen“, so Schauer.