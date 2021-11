Vorsicht vor falschen Neffen und Nichten

Der Betrüger ruft vorwiegend bei älteren allein lebenden Personen an und gibt sich als Verwandter aus. Er nennt seinen Namen nicht selbst, sondern lässt den Angerufenen raten und wählt dann einen der genannten Namen aus. Danach erzählt er von einer angeblichen Notsituation, in der er rasch einen bestimmten Geldbetrag benötigt. Er verspricht, das Geld innerhalb kurzer Zeit wieder zurückzugeben. Das Geld lässt er von einem Boten abholen, da er selbst wegen wichtiger Termine keine Zeit dazu hat. Wenn der Angerufene behauptet, derzeit nicht so viel Geld im Haus zu haben, wird er unter Druck gesetzt, sofort zur Bank zu gehen und das Geld abzuheben.

Die Betrüger setzen ihre Opfer auch moralisch unter Druck ihnen zu helfen, indem sie beispielsweise behaupten, ihnen selbst schon oft geholfen zu haben und meinen, dass es nun an der Zeit wäre, für ihre Hilfe eine Gegenleistung zu bekommen.

In vielen Fällen haben ältere Menschen bereits ihre gesamten Lebensersparnisse auf diese Art an Betrüger verloren.

Was sollte man bei derartigen Anrufen tun?

Das Bundesministerium für Inneres gibt folgende Tipps:

Formulierungen wie „Rate mal, wer hier spricht!“ oder „Erkennst du mich denn nicht?“ sollten Sie stutzig machen. Lassen Sie sich auf kein Namenraten ein, sondern verlangen Sie, dass der Anrufer von sich aus seinen Namen nennt. Wenn es sich wirklich um eine Ihnen nahestehende Person handelt, wird sie Ihrer Bitte nachkommen.

Auch wenn der Anrufer von sich aus seinen Namen genannt hat und Sie um Geld bittet, sollten Sie erst vorsichtig sein. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und vergewissern Sie sich, ob es sich bei dem Anrufer wirklich um einen bestimmten Verwandten handelt (z. B. indem Sie etwas Persönliches fragen, das nur die betreffende Person wissen kann). Noch besser ist es, das Gespräch zu beenden und den Verwandten unter seiner Ihnen bekannten Nummer zurückzurufen. Nur so können Sie feststellen, ob die Identität des Anrufers stimmt.

Wenn Sie dem Anrufer bereits Ihre Hilfe zugesagt haben, Ihnen danach aber Zweifel kommen, rufen Sie die Polizei (Telefonnummer 133 oder 112). Diese wird Ihnen erklären, wie Sie sich weiter verhalten sollen und eventuell versuchen, den Betrüger bei der Geldübergabe zu stellen.

Sind Sie Opfer eines Trickbetruges geworden, verständigen Sie die Polizei unter der Notrufnummer 133 oder 112.

Mehr Infos zu Trickbetrügereien:

https://www.oesterreich.gv.at/themen/senior_innen/sicherheit_fuer_senioren/2/Seite.2030130.html