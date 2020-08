Schon am 8. August wurde der 57-jährige Mann auf eine Werbeeinschaltung im Internet aufmerksam. Dabei wurde mit einer gewinnbringenden Geldanlage in Form von Aktien in Bezug auf Währungsschwankungen geworben. Bis zum heutigen Tag zahlte der Mann mittels Onlinebanking auf der Internetplattform Geld ein. Seitens der bis dato unbekannten Betreiber der Plattform wurden immer wieder Gewinnversprechen getätigt, jedoch dazu kam es nicht. Das Geld dürfte weg sein. Dem Mann entstand dadurch ein finanzieller Schaden in einem unteren fünfstelligen Eurobereich.​​​​​​