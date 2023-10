Bewegung 30 Jahre „Tut gut!“: Familien aus NÖ wanderten mit Kati Bellowitsch

Kati Bellowitsch in der Körper-Waschstraße zum Sinn des „Fühlens“. Foto: Tut gut!

S eit 30 Jahren setzt sich „Tut gut!“ für die Gesundheitsförderung und Prävention in Niederösterreich ein. Anlässlich des Jubiläums wanderten kürzlich 30 Familien mit Kati Bellowitsch auf dem „Tut gut!“-Wanderweg in Fels am Wagram. Der Ausflug war ein Erlebnis für alle Sinne.