Seine Kasko-Versicherung sollte für den angeblichen Diebstahl hochpreisiger Alufelgen und selbst verursachte Kratzer zahlen. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Dienstag.

Der mutmaßliche Betrüger kaufte sich Ende Oktober vergangenen Jahres auf Kredit einen Pkw von einem 34-jährigen Bekannten. Dabei bat er diesen auch, aus Gefälligkeit den Verkauf von teuren Felgen zu bestätigen.

Dann lieh er sich bei einer Firma im Bezirk Amstetten in Niederösterreich Felgen der gleichen Marke aus - angeblich um sie auf seinem Wagen "probestecken" zu können. Er machte Fotos von dem damit verschönten Auto. Im November erstattete er bei der Polizei Anzeige: Die Felgen seien von seinem in Sierning im Bezirk Steyr abgestellten Auto gestohlen worden. Der Schadensmeldung an die Versicherung legte er die Fotos bei.

Den zu dem angeblichen Diebstahl ermittelnden Beamten kamen aber Zweifel an seinen Angaben und Glaubwürdigkeit. Konfrontiert mit den eindeutigen Beweisen für einen Versicherungsbetrug legte er Ende Juni ein umfassendes Geständnis ab.

Die Polizisten arbeiteten aber noch weiter und fanden einen weiteren dubiosen Fall im Zusammenhang mit der Kasko-Versicherung. Demnach hätten heuer Ende April unbekannte Täter das Auto im Frontbereich zerkratzt und einen großen Schaden angerichtet, den die Versicherung bezahlen sollte.

Die Beamten fanden heraus, dass der 27-Jährige kurz vor dem Kauf mit seinem 34-jährigen Bekannten über diverse vorhandene Lackschäden schrieb. Er beabsichtige, den Pkw noch mehr zu zerkratzen und dann bei der Versicherung für umfassende Sanierung zu kassieren. Der 34-Jährige bestätigte dies bei einer Vernehmung, der 27-Jährige leugnete dies trotz der vorliegenden Beweise.

Er wird wegen versuchten schweren Betruges in zwei Fällen, Vortäuschung einer gerichtlich strafbaren Handlung und der falschen Beweisaussage vor der Polizei bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt. Für letzteres Delikt muss auch der Verkäufer mit einer Anzeige rechnen.