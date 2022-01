Mann hantierte zu Silvester mit Flinte: 20-Jährige verletzt

Die Frau erlitt Verletzungen im Bein. Alarmiert wurde die Exekutive in den Bezirk Gänserndorf kurz nach Mitternacht. Der 28-Jährige - er hatte 0,78 Promille - hatte dort vor mehreren anwesenden Personen mit der Schrotflinte hantiert. Die verletzte 20-Jährige wurde nach der Versorgung an Ort und Stelle in das Landesklinikum Mistelbach gebracht.

Die Flinte wurde sichergestellt, ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Niederösterreicher wird außerdem der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Im Raum steht der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung.

Zahlreiche Pyro-Unfälle und mehrere kleinere Brände

Gleich mehrere Vorfälle gab es im Bundesland im Zusammenhang mit Feuerwerken. Der tragischste ereignete sich in Klausen-Leopoldsdorf (Bezirk Baden), wo ein 23-Jähriger ums Leben kam .

Schwer verletzt wurde ein 59-Jähriger in Schweiggers (Bezirk Zwettl). Der Waldviertler hatte sich beim Zünden über eine Feuerwerksbatterie gelehnt und wurde im Gesicht getroffen. In Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) wollte ein 26-Jähriger den Abschuss einer Kugelrakete aus einem PVC-Rohr mit seinem Smartphone festhalten. Dazu beugte er sich über das Rohr, was schief ging und ebenfalls mit Verletzungen im Gesichtsbereich endete.

Zu einem Wohnhausbrand kam es in Auersthal (Bezirk Gänserndorf). Dort war eine bereits zuvor gezündete Feuerwerksbatterie unter ein Carport gestellt worden. Glosende Reste fingen aufgrund von Windböen Feuer, die Flammen griffen auf Carport und Wohnobjekt über. Der Eigentümer machte dem Brand mit einem Gartenschlauch selbst den Garaus. In Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) stand am Freitagabend ein Pkw in Flammen, kurz davor hatten Jugendliche in der Nähe des Wagens Feuerwerkskörper entzündet.

Zigarettenautomat gesprengt

Am Silvestertag kam es im Bundesland auch zu zwei aufsehenerregende Sachbeschädigungen. In Krems wurde bereits in der Nacht auf Freitag ein Zigarettenautomat mithilfe von pyrotechnischen Gegenständen gesprengt. Auf einem Lkw-Parkplatz an der Weinviertler Schnellstraße (S3) gab es am Freitagnachmittag eine Explosion bei einer Toilettenbox, auch hier waren Feuerwerkskörper im Spiel.

Nicht zuletzt wurde am letzten Tag des Jahres 2021 auch gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. In Pöchlarn (Bezirk Melk) nahmen rund 85 Personen an der Versammlung mit dem Motto "Nein zum Impfzwang" teil. Verzeichnet wurden 23 Anzeigen, der Großteil wegen Missachtens der Maskenpflicht.