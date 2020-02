Seit Samstagvormittag ist bekannt, dass es nun auch in Niederösterreich die ersten zwei bestätigten Corona-Fälle gibt. Es handelt sich dabei um ein Ehepaar aus dem Bezirk Korneuburg. Von den offiziellen Stellen ist nicht zu erfahren, in welcher Gemeinde des Bezirks die beiden Erkrankten wohnen, sie wurden zum Stillschweigen verdonnert. Die NÖN hat aber in Erfahrung gebracht, dass es sich um Würnitz in der Großgemeinde Harmannsdorf handelt. Dort bestätigt man, dass sich die Gemeinde derzeit "in Betreuung der Bezirkshauptmannschaft" befinde.

Das Ehepaar wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag positiv auf das neue Coronavirus getestet, teilte der Leiter der Lagebesprechung, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf mit. Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig informiert: „Die Frau wurde getestet und befindet sich aktuell im Kaiser Franz-Joseph-Spital (SMZ Süd), der ebenfalls getestete Mann zeigt eine milde Symptomatik, hat einen Bescheid zur häuslichen Quarantäne bekommen und hält sich entsprechend des Erlasses des Gesundheitsministeriums zuhause im Bezirk Korneuburg auf. Die Kinder sind gesund.“ Das Ehepaar hatte am Sonntag mit dem Wiener Ehepaar Kontakt, das zuvor positiv getestet wurde.