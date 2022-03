Werbung

Zwischen Klosterneuburg (Bezirk Tulln) und Korneuburg beginnt der Betrieb am Freitag. Am Samstag wird die Verbindung zwischen Weißenkirchen und St. Lorenz (Bezirk Krems-Land) wieder aufgenommen, teilte der ÖAMTC am Mittwoch in einer Aussendung mit. Ebenfalls in der Wachau ist die Fähre zwischen Spitz und Arnsdorf, die im Winter nur wochentags in Betrieb war, ab April auch an Wochenenden und Feiertagen unterwegs.