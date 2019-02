Laut Straßenmeister Edinger wird nach zwei Steinschlägen am 12. bzw. 13. Februar am Hausberg das alte, nur noch in Fragmenten vorhandene Stahlgitter entfernt und das lockere Gestein händisch abgeklopft.

Für die nächsten zwei Wochen wird der Verkehr großräumig umgeleitet. Von Horn nach Zwettl geht es über Vitis. Innerhalb von Neupölla wird über die B32 (Wegscheid, Thurnberg, Idolsberg, Jaidhof) umgeleitet. Eine sehr kurvenreiche Umfahrung besteht über die „Seestraße“, die über Franzen, Krumau und Peygarten führt.

Laut Straßenmeister Edinger dürfen nur Linienbusse „kontrolliert“ die gesperrte Straße passieren.

Details über diese Baustelle lest ihr in der nächsten NÖN.