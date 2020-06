67-Jähriger mit 2,2 Promille verunglückt .

Mit 2,2 Promille am Steuer seines Autos ist am späten Montagabend ein 67-Jähriger in Kilb (Bezirk Melk) verunglückt. Er wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich in das Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert. An die Bezirkshauptmannschaft erging eine Anzeige.