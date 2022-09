Schwerverletzte nach Verkehrsunfällen in Pöchlarn und Neuhaus-Langau

Werbung

In Pöchlarn (Bezirk Melk) kollidierten am Abend zwei Pkw, eine 42-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert werden. In Neuhaus-Langau (Bezirk Scheibbs) krachten ein Auto und ein Motorrad zusammen, der 23-jährige Zweiradfahrer wurde vom Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Amstetten gebracht, so die Polizei am Samstag.

Beim Unfall im Gemeindegebiet von Neuhaus-Langau am Freitagnachmittag kollidierten der Motorradfahrer und ein 25-Jähriger Pkw-Lenker in einer Rechtskurve. Die Straße war aufgrund der Aufräumarbeiten für über eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt.

In Pöchlarn erlitten insgesamt drei Personen Verletzungen. Eine 42-Jährige aus dem Bezirk Melk krachte beim Versuch, links abzubiegen in einen entgegenkommenden Wagen. Sie musste mit dem Notarztwagen ins Spital gefahren werden. Ihr Mitfahrer, ein 25-jähriger Mann und der 39-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs wurden ebenfalls verletzt und von der Rettung ins Landesklinikum Amstetten gebracht.