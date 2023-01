Bezirk Mödling Schuldspruch nach Zugsunglück in NÖ mit einem Toten

"Ich träume jede Nacht, dass die Passagiere schreien" Foto: APA/ROBERT JAEGER

E in Triebfahrzeugführer ist am Dienstag wegen des Zugsunglücks von Münchendorf (Bezirk Mödling) mit einem Toten und mehreren Verletzen am Landesgericht Wiener Neustadt schuldig gesprochen worden. Der 53-jährige Lokführer erhielt wegen fahrlässiger Gemeingefährdung sechs Monate bedingte Haft. Der Zug war am 9. Mai 2022 statt den vorgeschriebenen 60 Stundenkilometern mit 145 km/h unterwegs und entgleiste. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.