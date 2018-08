Insgesamt neun Unternehmen im Betriebsgebiet Böheimkirchen, Freibad und in einem Gewerbepark in Kirchstetten in der Nacht von Dienstag, 21. auf Mittwoch 22. August wurden von den bislang unbekannten Tätern heimgesucht.

Eingedrungen sind die Kriminellen gewaltsam durch das Aufzwingen von Fenstern oder Türen mittels einer Bauklammer.

„Es ist davon auszugehen, dass es sich um ein- und dieselbe Tätergruppe handelt. Die Bande war in erster Linie auf Bargeld aus, mitgenommen wurde nur, was leicht transportabel ist, darunter ein Mobiltelefon und ein Laptop“, so ein Ermittler. Die Exekutive geht derzeit von zumindest zwei Tätern aus. Weitere Erkenntnisse erhoffen die Beamten durch die Auswertung der gesicherten DNA-Spuren sowie der Fingerabdrücke. Hinterlassen haben die Räuber auf jeden Fall Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Bei den umfangreichen Erhebungen wurde die Polizeiinspektion Böheimkirchen von Kriminalbeamten aus St. Pölten, Wilhelmsburg und Prinzersdorf.