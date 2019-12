Mann soll Ex-Frau absichtlich mit Pkw angefahren haben .

Ein 31-Jähriger steht unter dem Verdacht am Donnerstagvormittag gegen 11.05 Uhr seine 30-jährige Exfrau in Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt Land) mit einem Pkw absichtlich angefahren zu haben. Das gab die Polizei am Donnerstagnachmittag bekannt.