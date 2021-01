Mehrere Brände haben in der Silvesternacht die niederösterreichischen Einsatzkräfte gefordert. In Leobersdorf (Bezirk Baden) brannten Mülltonnen, in Ringelsdorf (Bezirk Gänserndorf) fing ein Dachstuhl Feuer.

Über Brände in Gösting (Zistersdorf, Bezirk Gänserndorf), Korneuburg und Hofstetten (Bezirk St. Pölten) hatten wir berichtet:

Der Mülltonnenbrand in Leobersdorf dürfte laut Landespolizeidirektion Niederösterreich wie jener in Gösting durch pyrotechnische Gegenstände ausgelöst worden sein.

In Ringelsdorf brannte kurz nach Mitternacht ein Dachstuhl. Auslöser dürfte auch hier ein pyrotechnischer Gegenstand gewesen sein, berichtete die Polizei. Die Familie, die gerade im Garten gewesen sei, habe den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits mit einem Gartenschlauch beinahe vollständig gelöscht.