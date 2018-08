Man müsse die DNA-Auswertungen abwarten, aber es deute alles auf einen Wolfsangriff hin, wird der Sachverständige des Landes Niederösterreich, Georg Rauer, im OÖN-Bericht zitiert.

Der erste Vorfall ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in Siebenhöf (Gemeinde Langschlag, Bezirk Zwettl): Ein Schaf wurde getötet, ein weiteres so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Ein weiteres leicht verletztes Tier überlebte. Noch in derselben Nacht schlugen die Raubtiere in Rindlberg (Gemeinde Bad Großpertholz, Bezirk Gmünd) erneut zu und töteten ein weiteres Schaf.

In Angelbach (Gemeinde Bad Großpertholz) wurden schließlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fünf weitere Schafe bei einem Angriff getötet. Auch hierbei deutet laut OÖN alles auf einen Wolfsangriff hin.