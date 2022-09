Bezirke Krems und Melk 28-jähriger Motorradfahrer auf der L100 tödlich verunglückt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: Orientaly, Shutterstock.com

I m Bezirk Krems an der Donau in Niederösterreich ist es am frühen Samstagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.