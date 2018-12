25-Jähriger prallte mit Pkw gegen Brückengeländer .

Auf der regennassen Fahrbahn ist ein 25-Jähriger in der Nacht auf Dienstag in Bergland (Bezirk Melk) mit seinem Pkw in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und frontal gegen ein Brückengeländer geprallt.