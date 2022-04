Champagner und Cognac im Rucksack verstaut: Ladendieb erwischt

Werbung

Auf Champagner und Cognac hatte sich ein des Ladendiebstahls Verdächtiger spezialisiert, dem am Montag das Handwerk gelegt worden ist. Im Pkw des 24-Jährigen wurden nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich 66 Flaschen sichergestellt. Wert: etwa 4.500 Euro. Weitere Tatorte neben Supermärkten in Pöchlarn (Bezirk Melk) am 21. März und Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) zu Wochenbeginn sind nicht ausgeschlossen.

Der rumänische Staatsbürger soll seine Beute in unbeobachteten Momenten jeweils in einem Rucksack verstaut haben und mit dem Auto geflüchtet sein. Am Montag wurde er im Rahmen der Fahndung bei der Autobahnabfahrt St. Pölten-Süd gestellt. Bei seiner Einvernahme auf der Polizeiinspektion Purkersdorf war der 24-Jährige teilgeständig.

Zur Herkunft der sichergestellten Ware konnte er keine glaubhaften Angaben machen. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt. Mögliche weitere geschädigte Supermarktfilialen mögen mit den Ermittlern der Polizeiinspektion Purkersdorf (Tel.: 059133-3233) Kontakt aufnehmen.