Mann aus Bezirk Lilienfeld nach 20 Einbrüchen in Kellerabteile in Haft

Die Bilder zeigen einen Teil der Gegenstände, die an der Aufenthaltsadresse des 37-Jährigen aufgefunden wurden und noch keiner strafbaren Handlung zugeordnet werden konnten. Mögliche Opfer werden gebeten, mit den Ermittlern des Stadtpolizeikommandos St. Pölten, Telefonnummer 059133-35-3333, Kontakt aufzunehmen.

