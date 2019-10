Landesobmann Udo Landbauer sprach von einem "gezielten Anschlag auf den ländlichen Raum". Gleichzeitig kündigten die Freiheitlichen an, im Landtag einen auf Gerichts-Standortgarantie abzielenden Antrag einzubringen.

In dem internen Papier wird vorgeschlagen, kurz- bzw. mittelfristig vier der 26 Standorte in Niederösterreich zu schließen. Dabei handelt es sich um die Bezirksgerichte Bruck an der Leitha, Scheibbs, Lilienfeld und Gmünd. Als langfristiges Ziel wird eine Reduktion auf 14 Standorte angepeilt.

FP-Waldhäusl protestiert 12 von 26 Bezirksgerichten in NÖ wackeln

Österreichweit wäre nur Wien nicht von Schließungen betroffen, wobei das Justizministerium betont, dass die Übergangsregierung keine konkreten Schritte setzen werde. "Das bedeutet eine weitere Ausdünnung des ländlichen Raumes und geht wieder zulasten der Lebensqualität unserer Landsleute", kritisierte Landbauer in einer Aussendung die Studie des Justizministeriums.

Die Kritik des FP-Landes- und Klubobmanns richtet sich auch an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP): "Ich bezweifle stark, dass die Landeshauptfrau dieses Dokument nicht kennt bzw. nicht in die Pläne des Justizministeriums eingeweiht war. Mit der Dezentralisierungsoffensive der ÖVP NÖ passt das jedenfalls gar nicht zusammen."

Landbauer mutmaßt, dass die Einsparungspläne bis nach der Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2020 zurückhalten würden.