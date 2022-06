Biker-Fronleichnam Biker laden zur Prozession nach Eibenstein

Prälat Conrad Müller und Stefan Baumgartner laden alle Biker zum Biker-Fronleichnam nach Eibenstein im Bezirk Waidhofen/Thaya. Foto: privat

V or vielen Jahren "erfand" der mittlerweile verstorbene Altabt des Stiftes Geras Joachim Angerer den Biker-Fronleichnam. Nach zweijähriger Pandemie-Pause findet das Treffen der Motorradfahrer in Eibenstein im Bezirk Waidhofen/Thaya heuer wieder statt, diesmal am 16. Juni.