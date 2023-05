Verkehrssicherheit: 64 Kinder am Schulweg verletzt

Im vergangenen Jahr wurden in Niederösterreich 64 Kinder bei 60 Verkehrsunfällen auf Schulwegen verletzt. Im Vergleich zum Jahr 2021, in dem es aufgrund der Corona-Pandemie auch teilweise Homeschooling gab, blieb die Zahl der Unfälle unverändert. 2020, wo Homeschooling ein wesentlicher Bestandteil des Schulalltags war, passierten 23 Schulwegunfälle weniger, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. In den vergangenen 21 Jahren gab es in Niederösterreich keinen einzigen tödlichen Schulwegunfall.

„Insgesamt sind Schulwege im Vergleich zu Freizeitwegen sicherer, auch dank der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen und Exekutive. Werden Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad begleitet, können Verkehrssituationen besprochen werden. Kinder erlangen am Schulweg Kompetenz für das Verhalten im Straßenverkehr, was ihnen wiederum auf Freizeitwegen zugutekommt. Werden Kinder mit dem Auto zur Schule chauffiert, wird ihnen diese Chance genommen", erklärt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer. Elterntaxis sorgen zudem immer wieder für Verkehrsprobleme vor Schulen.

Schulweg als Möglichkeit für mehr Bewegung

Wirksame Maßnahmen für mehr Sicherheit auf dem Schulweg seien laut der VCÖ-Expertin Verkehrsberuhigung in den Wohngebieten und im Schulumfeld, ausreichend breite Gehwege, eine sichere Rad-Infrastruktur und übersichtliche Übergänge. Dort wo es die Verkehrslage erlaubt, bieten sich auch sogenannte „Schulstraßen“ an, auf denen vor Unterrichtsbeginn die Straße vor der Schule für den Autoverkehr gesperrt wird.

Zudem sei der Schulweg laut VCÖ für Kinder und Jugendliche eine Chance, sich regelmäßig zu bewegen. Denn Bewegungsmangel sei in Österreich ein zunehmendes Problem. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bewegen sich in Österreich 85 Prozent der Mädchen und 71 Prozent der Buben im Alter von elf bis 17 Jahren zu wenig. Der VCÖ möchte künftig Maßnahmen setzen, damit Kinder und Jugendliche sicher mit dem Rad oder zu Fuß in die Schule kommen.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde ein interaktives Kartentool entwickelt, bei dem Straßen markiert werden können, auf denen Verkehrsteilnehmer etwa zu schnell unterwegs sind oder es andere Gefahrpotenziale gibt. Die gesammelten Informationen werden vom VCÖ an die zuständigen Gemeinden und Städte vermittelt. Einträge sind bis zum 31. Mai hier möglich.

Änderung der StVO würde Verkehr beruhigen

Der VCÖ hat außerdem eine Initiative gestartet, um es Gemeinden und Städten zu erleichtern, dort, wo sie es für notwendig halten, Tempo 30 auch auf breiteren Straßen einzuführen. Die Initiative fordert eine Änderung der StVO (Straßenverkehrsordnung), die österreichweit bereits von mehr als 130 Gemeinden und Städten unterstützt wird.

Außerdem starten immer mehr Schulen und Elternvereine selbst Projekte, wie etwa den „Pedibus“ oder den „Bicibus“. Bei beiden Projekten gibt es „Haltestellen“, bei denen sich Kinder treffen und dann in Begleitung von Erwachsenen entweder zur Schule gehen (Pedibus) oder mit dem Fahrrad fahren (Bicibus). Auch die Demonstration „Kidical Mass“ macht auf die Notwendigkeit eines kindergerechten Verkehrssystem aufmerksam. Demo-Veranstaltungen finden diesen Samstag in Amstetten, Krems, Melk, St. Pölten und Wr. Neustadt statt und am Sonntag in Purkersdorf.