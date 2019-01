Viele Menschen sind auf fremde Betreuung angewiesen. In Niederösterreich leben derzeit etwa 22.000 Personen mit Demenz, bis zum Jahr 2050 soll sich diese Anzahl verdoppeln. Um mobile Pflege gewährleisten zu können, waren im Jahr 2018 rund 1.300 Caritas-Mitarbeiter in Niederösterreich im Einsatz. Sie betreuten fast 8.000 Menschen in über einer Million Einsatzstunden.

Bessere Rahmenbedingungen gefordert

„Schon heute wird der Großteil der kranken und pflegebedürftigen Menschen durch die mobilen Dienste betreut und gepflegt. Das sollte auch so bleiben können. Denn die volkswirtschaftlich klügste Leistung entspricht auch dem Wunsch der zu pflegenden Menschen. Deshalb ist es notwendig, die Rahmenbedingungen für die mobilen Dienste weiter zu verbessern“, erklärt Caritas-Präsident Michael Landau.

Problem Pflegekräftemängel

Das Angebot der Caritas wird laufend ausgebaut. In den 57 Sozialstationen in Niederösterreich werden etwa Betreuungsnachmittage und Gedächtnistrainings veranstaltet. Der Pflegekräftemangel ist jedoch weiterhin ein großes Problem. Die Caritas ist laufend auf der Suche nach Heimhilfen, diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegern sowie Fachsozialbetreuern und Pflegeassistenten. „Nur wenn wir auch ausreichend Personal finden, können wir unser Angebot der Nachfrage entsprechend ausbauen“, so Landau und Hannes Ziselsberger, Direktor der Caritas Diözese St. Pölten.