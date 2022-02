Geisterfahrer: NÖ ist trauriger Spitzenreiter

388 Geisterfahrer wurden 2021 im Hitradio Ö3 gemeldet. In der jüngsten Geisterfahrer-Bilanz liegt NÖ mit 91 Meldungen an der Spitze, gefolgt von der Steiermark mit 80 Meldungen. Mit rund 500 Kilometern Länge verfügt NÖ allerdings auch über die meisten Autobahnkilometer (vor OÖ). Die Auf- und Abfahrten bei Autobahn-Raststationen sind jene Orte, an denen Lenker am häufigsten zu Geisterfahrern werden, sagt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger.

„Manchmal vergessen die Leute etwas und drehen in der ersten Hektik um“, analysiert sie. „Wenn andere Autolenker hier beobachten, dass jemand falsch auffährt, sollten sie sofort mit rufen, hupen oder Lichtzeichen reagieren“, empfiehlt die Psychologin. Weiters sind Autobahnkreuze und Anschlussstellen oft Orte, an denen Lenker die Orientierung verlieren. Ablenkung, etwa durch das Navi oder Handy, ist ebenso wie widrige Wetterverhältnisse oft der Grund, warum Lenker die falsche Richtung einschlagen.

Altersmäßig ist der Anteil der 40- bis 59-jährigen unter den Geisterfahrern am höchsten.

Die meisten Geisterfahrer in NÖ – jeweils neun – waren 2021 auf der A2 Südautobahn im Raum Wien-Baden sowie im Raum Wiener Neustadt unterwegs. Drei Mal wurden im Vorjahr am Knoten Vösendorf Falschfahrer erwischt. Den größten Anstieg an Geisterfahrern verzeichnen die S1-Nord zwischen Süßenbrunn und Korneuburg, hier gab es fünf Meldungen, und die A22 Donauuferautobahn mit vier Meldungen.

Im August 2021 waren übrigens die meisten Geisterfahrer unterwegs, es gab 44 Meldungen. Der Wochentag mit den häufigsten Warnungen ist der Sonntag.