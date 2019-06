Am idyllischen Ratzersdorfer See in St. Pölten präsentieren die zuständige Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Landesleiter Markus Schimböck die Bilanz 2018 der Wasserrettung. Großes Thema sind die Nichtschwimmer, denn wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit wenige Tage zuvor bekannt gegeben hat, können acht Prozent der Bevölkerung nicht schwimmen. Die Wasserrettung bietet Schwimmkurse an und arbeitet hier auch intensiv mit den Schulen zusammen.

"Im Lehrplan der Schulen ist der Schwimmunterricht verpflichtend drinnen", sagt Königsberger-Ludwig. Allerdings sei das nicht ganz einfach umzusetzen, gibt es doch in NÖ nur 26 Hallenbäder. "Ich nehme mir fest vor, hier einen Runden Tisch mit allen Beteiligten zu organisieren, um das zu diskutieren", sagt die Landesrätin.

578 Einsätze im Jahr 2018

Die Zahlen zeigen, dass die Schwimmfähigkeiten dringend verbessert werden müssen: gab es 2015 noch 499 Einsätze der Wasserretter, waren es 2018 bereits 578. Diese Einsätze waren sowohl Alarmeinsätze als auch solche im Rahmen der Seen- und Bäderüberwachung. "Auch die Veranstaltungen, bei denen wir vor Ort sind, werden mehr", sagt Landesleiter Markus Schimböck. Ob beim Iron Man, bei Wasserskibewerben, Regatten oder beim Frequency - neben Polizei, Feuerwehr, Rotem Kreuz und ASBÖ sind hier besonders die Wasserretter gefragt.

Landesgelder und neue Rettungsboote

Wichtig für die Wasserrettung ist die finanzielle Unterstützung des Landes. Seit einigen Jahren ist die Wasserrettung im Budget für besondere Rettungsdienste verankert (neben der Höhen- und der Bergrettung), dafür werden 2020 143.000 Euro freigegeben. Das sind um 17.000 Euro mehr als im aktuellen Jahr. "Wir brauchen diese finanzielle Sicherheit für die Planung", sagt Schimböck. Denn auch die Wasserrettung braucht Ausrüstung. So wurden kürzlich zwei neue Einsatzfahrzeuge angekauft, es gibt ein neues Einsatzboot für den Abschnitt Krems, ein weiteres für den Abschnitt Tulln wird derzeit gebaut.

Alarmierung über Notruf NÖ

Alarmiert wird die Wasserrettung seit 2017 von Notruf NÖ. Markus Schimböck findet dieses Zusammenwachsen der "Rettungsfamilie NÖ" überaus wichtig: "Alle Kommandanten der Rettungs- und Blaulichtorganisationen kennen und schätzen einander, das ist im Ernstfall, wenn alle zusammenarbeiten müssen, ein großer Vorteil."

Intensive Jugendarbeit

Um den Personalstand zu halten - aktuell hat der Wasserrettungs-Landesverband 1.150 Mitglieder, 424 davon sind aktiv - wird intensiv mit Schulen und Schwimmvereinen zusammengearbeitet. "Wir bieten Jugendlager an, da gab es zu Beginn zehn Teilnehmer, jetzt sind es schon 40", freut sich Schimböck. Zusätzlich wird in den Neuen Medien Jugendarbeit betrieben. "Bei den Rotkreuz-Jugendbewerben haben wir als Preis einen Tag mit der Wasserrettung ausgelobt", nennt Schimböck ein Beispiel, wie die Jugend umworben wird.

Tipps für Kleinkinder

Abschließend gibt es noch Tipps für Kinder - denn bei Kleinkindern ist der Ertrinkungstod häufigste Todesursache. "Kleinkinder müssen neben Gewässern oder Pools in Reichweite sein - also so nahe, dass man sie greifen kann. Größere Kinder zumindest in Sichtweite. Und bei Poolpartys sollte eine Person definiert werden, die die Kinder im Blick behält. Denn wenn alle angeben aufzupassen, sieht im entscheidenden Moment keiner hin", sagt Königsberger-Ludwig.

Zahlen:

Abschnitte: Die Wasserrettung NÖ gliedert sich in neun Abschnitte: St. Pölten, Pottendorf/Südstadt, Ybbs/Donau, Waidhofen/Ybbs, Allentsteig, Krems Traiskirchen, Tulln und Brunn/Gebirge.

Mitglieder: 1.150 ,davon 424 aktiv

Einsätze (inkl-Bäderüberwachungen) 2018: 578

Info: http://www.wasser-rettung.at/