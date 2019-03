"Acht Millionen Freiwilligenstunden gab es 2018, das hat es niemals zuvor gegeben", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Präsentation der Jahresbilanz 2018 des Landesfeuerwehrkommandos. Und dass es unter den 7.400 Frauen bei den FF auch sieben Kommandantinnen und 21 Stellvertreterinnen gibt, mache sie nicht nur als Landeshauptfrau, sondern auch als Frau stolz.

Mikl-Leiter: "Zusammenarbeit krisenfrei"

"Die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Land ist krisenfrei", sagt Mikl-Leitner, um dafür auch gleich Beispiele zu präsentieren.

So ist die Landesfeuerwehrschule Tulln ist seit wenigen Wochen ein "Sicherheitszentrum", modernst ausgestattet. Hier übt nicht nur die Feuerwehr, sondern alle freiwilligen Einsatzkräfte und sogar internationale Organisationen wie die UNO. Weiters hat die Rückvergütung der Mehrwertsteuer für verpflichtende Einsatzfahrzeuge den Feuerwehren in NÖ im Vorjahr 4,2 Millionen Euro erspart. Und die Feuerwehrleute an der Front zählen nun auch zu jener Risikogruppe, für die es gratis Hepatitis-Impfungen gibt. Jahrelang hatte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner auf politischer Ebene dafür gekämpft, Mitte 2017 wurde die Forderung mittels Nationalratsbeschluss umgesetzt. Seither wurden 6.122 Feuerwehrmänner und -frauen geimpft.

150-Jahr-Jubiläum am 2. Mai

Zwei große Ereignisse kündigt die Landeshauptfrau für das aktuelle Jahr an: Am 2. Mai wird in Baden die Jubiläum 150 Jahre Landesfeuerwehrverband gefeiert. Und im September soll im Sicherheitszentrum Tulln der Containerterminal eröffnet werden. Hier wird zentral sämtliche Gerätschaft für Katastrophen-Einsätze gelagert werden. Der Terminal für 80 Container wird derzeit errichtet, die Kosten liegen bei 3,6 Millionen Euro.

Pernkopf: "Feuerwehren Betroffene des Klimawandels"

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, zuständig für die Feuerwehren, merkt an, dass "auch die Feuerwehren mittlerweile Betroffene des Klimawandels" sind. Das habe man 2018 an den schweren Überschwemmungen in den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen gemerkt. Ebenfalls dem Klimawandel geschuldet sind extrem heiße und trockene Sommer. Daher werde man sich 2019 das Thema Waldbrände genau ansehen, berichtet Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Eine eigene FF-Abordnung wird dazu heuer nach Portugal reisen, das im vergangenen August von schweren Waldbränden heimgesucht wurde. Man wolle sich hier speziell über benötigte Ausrüstung und Ausbildung informieren. Und schon im April ist eine gemeinsame Waldbrand-Übung mit der kroatischen Feuerwehr geplant.

Fahrafellner: "Fast 4.500 Einsätze mehr als 2017"

"Wir hatten 2018 fast 4.500 Einsätze mehr als 2017", sagt Fahrafellner. Umso mehr freut es ihn, dass auch die Anzahl der Freiwilligen zunimmt. 600 Jugendfeuerwehrgruppen gibt es in NÖ. Seit einigen Jahren besuchen die Feuerwehrleute regelmäßig 3. und 4. Volksschulklassen, um die Kinder für das Feuerwehrwesen zu begeistern. Neu hier: das Eintrittsalter für Kinder soll bis Mitte des Jahres von bisher zehn auf acht Jahre gesenkt werden.

Die entsprechenden juristischen und versicherungstechnischen Fragen werden derzeit geklärt.

Zahlen 2018: