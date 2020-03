„Es geht mir gut, sehr gut“, beruhigt Birgit Schlerith. Vor wenigen Tagen war das noch ganz anders, denn als erste am Coronavirus erkrankte Niederösterreicherin lag die Würnitzerin vier Tage lang im Spital. Da sie an Bewegungsasthma leidet, hatte sie die Erkrankung besonders in der Lunge gespürt. Als sie vor zwei Jahren aber an der echten Influenza erkrankt war, ging es ihr deutlich schlechter.

„Im ersten Moment habe ich an die Kinder gedacht“

Die ersten Symptome wie Muskelschmerzen hatte die Fitnesstrainerin noch nicht bewusst mit einer Erkrankung in Verbindung gebracht. „Nach zweieinhalb Stunden intensiven Trainings am Vortag sind die Schmerzen nicht ungewöhnlich“, so Schlerith. Zudem musste sie sich auch um ihre Kinder kümmern, „da habe ich keine Zeit gehabt, an Corona zu denken.“

In der Nacht auf vergangenen Freitag bekam sie dann Schüttelfrost. „In der Früh hab ich meine ganze Familie zurückgepfiffen, dann ging alles schnell.“ Nach ihrer Meldung waren rasch Sanitäter „in voller Montur“ zur Stelle und brachten sie ins Spital. Ihre beiden kleineren Kinder waren dadurch sehr verstört. „Im ersten Moment habe ich an die Kinder gedacht. Ich hatte Angst, dass ich sie auch angesteckt habe.“ Sie selbst hat sich mit dem Coronavirus bei Freunden in Wien angesteckt. „Wir kennen die beiden seit gut 15 Jahren“, erzählt Schlerith. Noch vor sämtlichen Reisewarnungen war der Mann bei einem Fußballspiel in Italien. Von dort könnte er das Virus eingeschleppt haben, vermutet Schlerith.

Meldungen wie „selber schuld“ tauchten auf...

Schlimm waren für Schlerith und ihre Familie die ersten Tage nach Bekanntwerden ihrer Erkrankung. Da habe die Menschlichkeit gefehlt. In der Schule und per Mail seien Meldungen wie „selber schuld“ aufgetaucht, man habe ihre Familie beschuldigt, das Virus gleichsam eingeschleppt zu haben. „Mein Mann und ich haben es pro Woche mit rund 150 Personen zu tun, da kann immer etwas passieren“, erklärt Schlerith. Schon berufsbedingt legt sie großen Wert auf Hygiene: „Mehrmals am Tag duschen Händewaschen und desinfizieren ist für mich ganz normal.“

Das ist für sie auch der Grund, warum sie den Weg in die Öffentlichkeit suchte: Um auf die Anfeindungen hinzuweisen und um Aufklärungsarbeit zu leisten. Mittlerweile hat Schlerith schon Dankesmails bekommen, „weil ich Menschen ein bisserl die Angst vor Corona nehmen konnte“, so Schlerith. Soweit sie das aus der häuslichen Quarantäne, in der sie sich mit ihrem Mann und der ältesten Tochter befindet, wahrnehmen kann, habe sich nun wieder alles beruhigt. In diesem Zusammenhang spricht sie nicht nur dem medizinischen Personal großen Dank aus, sondern auch jenen Menschen in der Gemeinde, „die geholfen haben, uns etwas abzuschirmen“, wie etwa Bürgermeister Norbert Hendler.

Wie lang die Quarantäne noch dauern wird, ist nicht klar, „wir brauchen zwei negative Tests, dann wird entschieden“, erklärt Schlerith. Dies, obwohl sie als einzige in der Familie erkrankt war. Bis es soweit ist, regiert die Waschmaschine den Haushalt: „Handtücher werden nur einmal verwendet, WCs und Badezimmer mehrmals am Tag geputzt.“ Die Einkäufe erledigen einstweilen Freunde, die Bestellung erfolgt per Mail.

Mittlerweile ist Schlerith auch wieder bei Kräften: „Heute, als die Sonne ins Wohnzimmer schien, wollte ich mir schon die Laufschuhe anziehen.“ Ihr fehlt die Bewegung. Noch muss sie aber daheim warten.