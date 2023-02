Lawinen in NÖ: Lob für Tourengeher-“Hausverstand”, Appell zu Vorsicht

Werbung

„Der Wind ist der Baumeister der Lawinen“, erklärt Karl Tisch von der Lawinenkommission Niederösterreich. Und vergangenes Wochenende hat der Wind oberhalb der Waldgrenze zum Teil mit 160 Kilometern pro Stunde geblasen.

Karl Tisch, Bergretter & Mitglied der Lawinenkommission NÖ Foto: privat

Dazu kamen Temperaturen um die minus 7 Grad und rund 1,20 Meter Neuschnee. Dieser lockere Neuschnee wurde dann vom Wind verfrachtet und landete in vereisten Rinnen. Gerade die Schattenseiten wurden dadurch besonders gefährlich.

Deswegen wurde in den Skigebieten zeitweilig auch die Lawinenwarnstufe 3 ausgerufen — also erhebliche Lawinengefahr. Tisch, der auch als Bergretter aktiv ist, erklärt: “Bei Warnstufe 3 passieren eigentlich die meisten Unfälle. Denn die ist für die Menschen nicht so abschreckend wie die Warnstufe 4, aber trotzdem ist die Gefahr erhöht.”

In den vergangenen Tagen konnte sich wieder vermehrt die Sonne durchsetzen. Es wird auch auf den Bergen wieder wärmer, wodurch sich der Schnee verfestigen konnte und die Lage sich wieder etwas beruhigt hat.

Keine Unfälle in Niederösterreich, aber eine kaputte Scheibe

In Osttirol, Tirol und Vorarlberg sind zwischen Freitag und Sonntag acht Menschen bei Lawinenabgängen getötet worden. In Niederösterreich gab es glücklicherweise keine Verletzten.

Laut Karl Tisch gingen die meisten Lawinen nämlich in der Nacht ab. Außerdem lobt er den “Hausverstand” der Tourengeher in der Region. So hätten die Menschen die gefährlichen Stellen dieses Wochenende größtenteils gemieden.

Einen Zwischenfall gab es aber doch: Zwei junge Burschen waren bei schwierigen Bedingungen auf den Schneeberg gegangen. Als sie von dort aufgrund der schwierigen Bedingungen nicht mehr hinunterkamen, suchten sie Schutz in der Fischerhütte. Dabei schlugen sie dort ein Fenster ein.

Vor Skitouren ausführlich informieren

Der Bergretter Karl Tisch appelliert weiter zur Vorsicht. Wenn man Skitouren machen, oder die gesicherten Pisten verlassen möchte, soll man sich davor ausführlich informieren. Etwa auf der Website des Lawinenwarndienstes, bei der Bergrettung oder bei den Alpenvereinen. Man solle nicht nur den Wetter-Apps vertrauen, da das Wetter am Berg oft ganz anders aussehen würde und sich außerdem ganz schnell ändern könne.

Und Karl Tisch hat noch eine Bitte: “Wenn Menschen am Berg in Not geraten, sollen sie bitte nicht die Scheiben der Schutzhütten einschlagen.” Diese seien nämlich extrem aufwändig auszutauschen. Außerdem gäbe es bei jeder Hütte auch außen ein Notruftelefon, über das man Hilfe rufen könne.

Nützliche Webseiten:

https://lawinenwarndienst-niederoesterreich.at/

https://www.alpenverein.at/noe/index.php

https://bergrettung-nw.at/