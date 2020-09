Laut dem Sanitätsstab des Landes gab es 181 weitere Fälle binnen 24 Stunden. Damit wurde der bisherige Höchstwert vom 26. März mit damals 167 übertroffen.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen im Bundesland ist auf 5.702 gestiegen. 4.495 Personen, um 80 mehr als am Sonntag, galten als genesen, so der Sanitätsstab. Unverändert 110 Todesopfer sind im Zusammenhang mit Covid-19 in Niederösterreich zu beklagen. 243.444 Testungen wurden bisher durchgeführt.