Das Licht geht aus: Was dann passiert

Wenn der Strom ausfällt, wird es nicht nur finster, es gibt auch keine Kommunikation mehr, keinen Treibstoff bei der Tankstelle, kein Geld beim Bankomaten. Wenn diese Situation eine ganze Region betrifft und länger andauert, dann spricht man von einem Blackout.

Was würde in so einem Fall in Niederösterreich passieren? „Der Blackoutstab unter der Leitung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihrem Stellvertreter Stephan Pernkopf würde dann in St. Pölten zu einer ersten Lagebesprechung zusammentreten“, heißt es aus dem Büro von Stephan Pernkopf, der für Katastrophenschutz zuständig ist. Mit am Tisch sitzen dann auch die Blaulichtorganisationen, die Strom-Netzbetreiber, Vertreter der Bezirkshauptmannschaft, die Landesgesundheitsagentur und der ORF NÖ.

Diese Organisationen haben selber Pläne für den Ernstfall bzw. treffen Vorsorge. Die Feuerwehrhäuser rüsten sich derzeit mit Notstromaggregaten, die Kliniken sind notstromversorgt. Die Kommunikation zu den Menschen im Land würde über ORF Radio laufen, das mit den bestehenden Ressourcen 72 Stunden lang weitersenden kann und mit einem batteriebetriebenen Radio (oder Kurbelradio) empfangbar ist, bzw. vor Ort über Gemeinden und Feuerwehren.

NÖZSV schult Gemeinden und Organisationen

Mit der Blackout-Vorsorge ist der NÖ Zivilschutzverband (NÖZSV) betraut. Dort ist das Thema allgegenwärtig: „Früher habe ich dazu Vorträge vor 15 Personen gehalten, heute sind es im Schnitt 150“, sagt Geschäftsführer Thomas Hauser. Durch die Pandemie seien Menschen heute, vor allem was Bevorratung betrifft, besser vorbereitet: „Ressourcenknappheit ist plötzlich ein Thema“, sagt Hauser.

Der NÖZSV bietet zum Thema Blackout Vorträge und Experten-Diskussionen in den Gemeinden an, rund 30 sind es derzeit pro Woche. „Und wir besuchen wöchentlich rund 60 Gemeinden, um Risikoanalysen anzustellen oder Planspiele zu veranstalten: Also ein Szenario durchzuspielen, was im Falle eines Blackouts zu tun ist. „Im Moment sind wir ausgebucht, wer jetzt um einen Termin ansucht, wird ihn erst Ende Jänner bekommen“, informiert Hauser. Die Gemeinden sind deshalb so wichtig, weil sie im Ernstfall die erste Anlaufstelle der Einwohner sind.

Gemeinsam mit dem Bundesheer schult der NÖZSV auch Organisationen wie Polizei, Pflege- und Betreuungszentren und Wirtschaftskammer. „Für die WKNÖ haben wir Experten ausgebildet, die wiederum in die Unternehmen hinausgehen. Und bis Jahresende besuchen wir im Auftrag der Landesgesundheitsagentur alle Pflege- und Betreuungszentren, um sie Blackout-fit zu machen.“

Stefan Zach vom Energieversorger EVN schätzt die Gefahr eines Blackouts aktuell als „sehr gering“ ein. Jedenfalls sei es immer sinnvoll, eine gewisse Grundausstattung zuhause zu haben – und zwar für jede denkbare Krise. Derzeit investiert die EVN „massiv“ in die Versorgungssicherheit: Bis 2030 werden 40 neue Umspannwerke gebaut, die Anzahl der Trafo-Stationen wird verdoppelt.

Auf der anderen Seite sparen die Kunden „spürbar Energie“, sagt Zach. Der Rückgang beim Verbrauch von Strom und Gas liege bei rund 10 Prozent in den vergangenen Monaten.