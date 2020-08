Die darin enthaltene Bleikonzentration überschreitet bei einigen Produkten den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert. Das Vorhandensein des Bleis beschränkt sich dabei ausschließlich auf diesen Aufkleber. Trotz eines nur geringen Risikos ruft Hasbro die beiden Blaster freiwillig zurück.

Konsumenten sollten die betroffenen Produkte ab sofort nicht mehr verwenden und Hasbro unter www.SuperSoakerRecall.com kontaktieren, um weitere Anweisungen zur Rückgabe und vollständigen Rückerstattung der Produkte zu erhalten. Die Verbraucher werden gebeten, dazu lediglich den Tank des Blasters abzuschrauben und einzuschicken. Dafür erhalten sie über die Webseite ein vorfrankiertes Rücksendeetikett.

Details zum freiwilligen Rückruf

Der Super Soaker XP 20 ist ein Wasserblaster in Grün und Orange und der XP 30 ein Wasserblaster in Orange und Blau. Die Tinte auf dem Aufkleber, der jeweils auf dem Wassertank der Produkte haftet, enthält teilweise Blei in einer Menge, die den vorgeschriebenen Grenzwert überschreitet. Deshalb hat Hasbro beschlossen, die beiden Produkte freiwillig zurückzurufen. Es gibt keine Meldung von Verletzungen oder sonstigen Vorfällen in diesem Zusammenhang. Andere Produkte aus der Super Soaker Produktlinie sind nicht von dem Rückruf betroffen.