Brutal soll ein 32-Jähriger seine Mutter vergewaltigt haben, vor Richtern gibt er das in einem Schöffenprozess am Landesgericht in St. Pölten nicht zu. Blutschande hingegen gesteht der Mostviertler, gibt – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – zu, mit der Mutter einvernehmlichen Sex gehabt zu haben.

„Das hat der Angeklagte bis jetzt nicht gestanden, das bindet man niemandem auf die Nase. Er hat gehofft, dass die Mutter alles richtigstellt“, sagt Roland Schöndorfer, Verteidiger des 32-Jährigen, im Prozess. Und weiters: „Erst in einem Gespräch mit mir hat er reinen Tisch gemacht.“

"Jetzt steht er da, muss all das erzählen"

Was damals geschehen ist, zwischen Sohn und Mutter, im November 2017 nach dem gemeinsamen Alkoholkonsum? „Es ist das passiert, was in all den Jahren davor schon passiert ist. Was mein Mandant gemacht hat, hat er von seiner Mutter gelernt.“ Gewalttätig sei die Mutter zu ihren Söhnen gewesen, so der Verteidiger, deshalb habe man diese aus ihrer Obsorge genommen. Beim Baden habe es erste sexuelle Übergriffe der Mutter auf den Angeklagten ab dessen 13. Lebensjahr gegeben, missbraucht habe sie alle Kinder, Alkohol und Drogen verabreicht. „Jetzt steht er da, muss all das erzählen“, so der Anwalt.

Zeugen werden einvernommen. Nach umfangreichem Verfahren wird der 32-Jährige von Vergewaltigung freigesprochen. Wegen Blutschande wird Diversion angeboten. Nach Probezeit von zwei Jahren kann das Verfahren eingestellt werden. Gegen die Mutter wird ermittelt.