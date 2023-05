Maibäume in Niederösterreich wurden angesägt

In Neunkirchen ist der Maibaum auf dem Hauptplatz angesägt worden. Er musste gefällt werden, weil der Einschnitt „zu einer Gefahr in Verzug führte“, teilte die Feuerwehr mit. Der Ärger bei Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) ist groß: „Brauchtum hin, Brauchtum her, aber auf einem Hauptplatz hat so etwas nicht verloren, das ist gefährlich“, so der Stadtchef. „Wir haben am Rathaus eine Webcam. Vielleicht gelingt es uns damit, den Tätern auf die Schliche zu kommen.“

Großer Ärger Knapp an Unglück vorbei: Maibaum in Neunkirchen angesägt

Unbekannte Täter haben auch den im Wiener Neudorfer Rathauspark aufgestellten Maibaum an zwei Seiten angesägt. „Vermutlich mit Hilfe einer Leiter wurde ein am Baum angebrachtes Schutzgitter überwunden“, teilte die Feuerwehr mit. Wegen des traditionellen Maifestes im Rathauspark am Montag musste der Baum zuvor in Zusammenarbeit von FF Wiener Neudorf und Wirtschaftshof gefällt werden.

Gefährlicher Streich Wiener Neudorfer Maibaum angesägt

Bereits am Sonntag lagen die zwei Tage zuvor von Volks- bzw. Mittelschülern in Heidenreichstein aufgestellten Maibäume im Gras. Beide wurde in Eigenregie wieder aufgestellt.

Frechheit oder Brauchtum? Aufregung in Heidenreichstein: Maibäume vor Schulen umgesäbelt

Auch im Weinviertel kam es zu einem ähnlichen Vorfall: Nur wenige Stunden, nachdem die FF-Kameraden den Maibaum für die Wullersdorfer Ortsbevölkerung aufgestellt hatten, sägten ihn Unbekannte wieder um und ließen ihn einfach auf der Straße vor dem Feuerwehrhaus liegen.

„Das gab's noch nie!“ Wullersdurfer Maibaum wurde in der Nacht umgesägt

„Maibaum-Diebe“ waren hingegen im Mostviertel unterwegs: Im April 2022 hatte die Landjugend Sindelburg den Maibaum des Bauernbunds Oed gestohlen. Am Sonntag brachte sie den festlich geschmückten Baum zurück. Doch die Freude währte nur kurz:

Freche Diebe in Oed Maibaum da, Maibaum weg