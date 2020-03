Wer nicht österreichischer Staatsbürger ist, sich aber – rechtmäßig – in Österreich dauerhaft aufhält, der ist verpflichtet, sich anzupassen. So sieht es seit 2017 das österreichische Integrationsgesetz bei Asylberechtigen und subsidiär Schutzberechtigten vor. Ziel dieses Bundesgesetzes besteht in der raschen Integration in die österreichische Gesellschaft durch die Verpflichtung, „aktiv am Integrationsprozess mitzuwirken.“ Doch wie integriert man sich richtig?

„Man will Täuschungsversuchen entgegenwirken, sei es bei der Identität durch Vorlegen falscher Dokumente oder auch dem Versuch, ÖIF-Zeugnisse zu fälschen.“ Daniela Berger, ÖIF

Dafür müssen zuerst Deutsch- und Integrationskurse besucht werden. Und die ermöglicht der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) mit Hauptsitz in Wien und Zweigstellen in den Landeshauptstädten, so auch in St. Pölten. Auch abseits der Flüchtlingsthematik gilt: Wer hier arbeiten möchte oder für die Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft seine Deutschkenntnisse nachweisen muss, unterliegt der Integrationsvereinbarung (IV) und muss einen Deutschkurs besuchen und eine Prüfung ablegen.

„Der ÖIF bietet Integrationsprüfungen für unterschiedliche Niveaus an, die neben Sprachkenntnissen auch Werte- und Orientierungswissen etwa zur österreichischen Rechts- und Gesellschaftsordnung enthalten“, erläutert Daniela Berger. Sie leitet den Sprachbereich beim ÖIF.

2018 und 2019 wurden vom ÖIF jeweils 20.000 Deutschkursplätze für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte bundesweit zur Verfügung gestellt. Knapp 38.000 Personen traten 2019 zu einer Deutsch- oder Integrationsprüfung an, rund 3.500 ÖIF-Prüfungstermine fanden statt. „Eine Verdoppelung im Vergleich zu 2017“, sagt Berger. Aktuell gibt es in Niederösterreich 15 zertifizierte Kursträger an 57 Standorten. Die Einhaltung bundesweit einheitlicher Qualitätsstandards stünde, betont man bei ÖIF, „an oberster Stelle“. Prüfer wie Bewerter müssen ÖIF-zertifiziert sein, die Prüfungsformate sind genau festgelegt. Prüfungsstandorte haben Mindeststandards zu erfüllen. Objektivität und Datensicherheit müssen gewährleistet sein. Warum das so streng gehandhabt wird, erklärt Berger: „Man will Täuschungsversuchen entgegenwirken, sei es bei der Identität durch Vorlegen falscher Dokumente oder auch dem Versuch, ÖIF-Zeugnisse zu fälschen.“

Die Identitätskontrolle der Prüfungskandidaten ist für Prüfer wie Bewerter eine Herausforderung: Ist der Kandidat wirklich die Person am Dokument oder sieht sie ihr oder ihm nur täuschend ähnlich? Um das zu erkennen, gibt es Schulungen der Exekutive. „Gesichtsmerkmale, Kopf, Ohren- und Augenform, Narben, eventuell auch Stammeskennzeichen als Tattoo können Hinweise geben, ob die Identität stimmt“, erklärt ein Polizeibeamter.

Seit heuer werden die ÖIF-Zeugnisse fälschungssicher mittels elektronischer Signatur gefertigt. Alle Zertifikate werden archiviert. Die Integrationsverpflichtung trägt, das merkt man beim ÖIF, Früchte. „Immer mehr Frauen kommen zu uns. Zu ihnen hatten wir vorher viel weniger Kontakt“, stellt eine ÖIF-Mitarbeiterin fest.