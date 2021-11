Einsatz bei Waldbrand in Hirschwang mindestens bis zum Wochenende

Pernkopf wies auch darauf hin, dass bisher 180.000 Mannstunden geleistet worden seien. Und das zum größten Teil freiwillig, fügte er hinzu. Nicht mehr im Einsatz waren die beiden am Samstag aus Italien entsandten Canadair-Maschinen des Typs CL-415. Die Helfer würden von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) verabschiedet, sagte Pernkopf.

Fahrafellner berichtete u.a. von 150 Quadratmetern, die zuletzt an der Ostseite des Geschehens in Brand gestanden seien. Er verwies darauf, dass das Bundesheer Erkundungsflüge mit Wärmebildkameras durchführe, um Glutnester genau zu lokalisieren. Die entsprechenden Koordinaten würden "für ganz gezielte Abwürfe" in die Cockpits der Löschhubschrauber gespielt. 1,3 bis 1,5 Millionen Liter Wasser würden pro Tag geflogen. An Ort und Stelle waren auch wieder zwei Katastrophenhilfszüge der Feuerwehr aufgeboten.

Regen hatte für Entspannung gesorgt

Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber hatte zuvor berichtet, dass Regen für Entspannung gesorgt habe. Niederschläge, in höheren Lagen auch in Form von Schnee, hätten am Montag in den Abendstunden eingesetzt, bis Dienstagfrüh jedoch wieder aufgehört.

Der Kommandant verwies auch darauf, dass durch den Regen etwa Steige glitschig geworden seien. Das sei "eine große Gefahr für die Einsatzkräfte". Die Helfer würden im Gelände weiterhin von Bergrettern gesichert.

Der Waldbrand war am Montag vergangener Woche ausgebrochen. Das Feuer breitete sich extrem rasch aus - innerhalb von zehn Stunden von fünf auf mehr als 100 Hektar. Die Ursache ist weiter unklar, Ermittler gehen von einer "fremden Zündquelle" aus. Festgestellt wurde laut Polizeisprecher Johann Baumschlager u.a. mittels Video-Aufzeichnungen der Rax-Seilbahn, dass die Flammen an einer Stelle entstanden sind, an der in der Vergangenheit immer wieder Lagerfeuer gemacht worden waren.