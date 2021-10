Rund 20 bis 30 Mal jährlich brennt es am Truppenübungsplatz in Allentsteig. Diese Brände werden entweder durch Schießübungen verursacht oder auch durch Totholz, das wegen seiner Trockenheit leicht brennt. Aber das Löschen von Bränden am TÜPL ist alles andere als einfach, liegen doch große Mengen an Blindgängern in der Erde.

"Rund die Hälfte des Geländes ist mit Blindgängern verseucht", sagt TÜPL-Kommandant Herbert Gaugusch. Und die können schon bei leichten Erschütterungen explodieren.

Waldbrände sind am TÜPL deshalb ein Problem, weil rund 8.000 Hektar des doppelt so großen Areals bewaldet sind.

TÜPL mit eigener Betriebsfeuerwehr

Im Brandfall zuständig ist die TÜPL-eigene Betriebsfeuerwehr, bestehend aus 20 Mann. Um sie an der Waldbrand-Expertise der NÖ Feuerweher teilhaben zu lassen, wurde nun eine zweitägige Schulung mit Experten des NÖ Landesfeuerwehrverbandes am Gelände durchgeführt. Und sie soll jetzt regelmäßig fortgeführt werden. Seit vier Jahren bildet der Landesfeuerwehrverband Waldbrand-Experten aus.

Bisher hat das Bundesheer am TÜPL dort, wo es möglich war, Brandschutzstreifen angelegt. Überall ist das nicht möglich, weil dafür der Boden aufgewühlt werden muss.

Splittergeschütztes Brandfahrzeug

Jetzt wurde ein splittergeschütztes Brandfahrzeug angeschafft: Das 38-Tonnen-Gefährt ist verpanzert, vor allem zum Boden hin, und kann 9.000 Liter Löschwasser mitführen. Auch splittergeschützte Traktoren werden noch geliefert.

In gemeinsamen Lehrgängen von Bundesheer-Angehörigen und Feuerwehr wird Know-how ausgetauscht, es werden Alarmpläne erstellt, Übungen im Sicherheitszentrum Tulln abgehalten - und eben auch praktisch vor Ort. "Wir lernen von den Erfahrungen der Feuerwehr", sagt NÖ Militärkommandant Martin Jawurek. Seitens des Bundesheeres, das schon bisher bei Assistenzeinsätzen dabei war, gebe es da großes Interesse. "Allentsteig kann hier auch ein Role-Model für andere Truppenübungsplätze in Österreich sein", ist sich Jawurek sicher.

Übung im Geländefahren

Was die Feuerwehr vom Bundesheer lernen, kann ist beispielsweise das Fahren im Gelände. "Unsere Leute haben vielleicht einen zivilen C-Führerschein, sind aber nicht im Gelände ausgebildet. Aber wenn ich bei einem Waldbrand den Berg hinauf muss, dann muss ich wissen, was das Fahrzeug alles kann. Hier können wir die Fahrzeuge voll ausreizen und schauen, was alles geht", erläutert Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Am TÜPL, sagt Fahrafellner, könne man "real üben und Realbrände simulieren."

Jene Erfahrungen, die Bundesheer und Feuerwehr am TÜPL gemeinsam sammeln, werden künftig bei Waldbränden im ganzen Land umgesetzt werden können.