Prozess um Brandanschlag auf FPNÖ-Zentrale: Zweieinhalb Jahre Haft

Im August 2019 übten vier Männer in zwei Versuchen einen Anschlag auf die FPÖ-Landesgeschäftsstelle aus, indem sie mit Steinen einige Fenster einschlugen und Molotov-Cocktails in die Öffnungen warfen. Dadurch brach ein Feuer aus, das aber schnell wieder gelöscht werden konnte.

Der Brand konnte rasch gelöscht werden Foto: APA

Einer der Täter wurde bereits verurteilt, nun musste ein zweiter Mann vor das Landesgericht St. Pölten treten.

St. Pölten Brandanschlag auf FPÖ-Zentrale: Eine Festnahme

Ein 29-jähriger Asylwerber aus dem Irak soll einer der Mittäter gewesen sein. Ihm wurde allerdings nur versuchte Brandstiftung vorgeworfen, da er nur beim ersten Versuch dabei gewesen sein soll, der nicht erfolgreich war. Trotzdem stritt der Mann den Vorwurf ab.

Weiters soll er nach dem Anschlag Interesse am IS gezeigt, Kontakt zu mittlerweile verurteilten IS-Sympathisanten aufgenommen, sich in einschlägigen Facebook-Gruppen aufgehalten und versucht haben, einen Sprengsatz zu bauen.

Eine internationale Sicherheitsbehörde machte die österreichischen Behörden auf den 29-Jährigen aufmerksam. Er soll sich vor dem IS bereiterklärt haben, eine Bombe zu bauen und sich für einen Anschlag in Österreich bereit zu halten. Bei einer Hausdurchsuchung wurden mehrere Materialien gefunden, die zum Bauen eines Sprengsatzes verwendet werden können.

Köpfe von Streichhölzern zum Kaffee machen verwendet

In der Wohnung des Angeklagten in St. Pölten wurden Kanister, Brennpaste, Batterien, Kabelreste und eine große Menge an Streichhölzern, von deren Köpfen das Pulver abgerieben worden war und separat gelagert wurde. Bei den Ermittlungen der Polizei und aus einem Gutachten ergab sich, dass mit den gefundenen Gegenständen ein Sprengsatz gebaut werden kann. Anleitungen dazu seien leicht im Internet, vor allem auf Telegramm, zu finden.

Auch diese Vorwürfe wies der St. Pöltner zurück. Bei den gefundenen Gegenständen handle es sich um eine zufällige Ansammlung. Die Streichhölzer und das abgeriebene Pulver habe er verwendet, um Kohlen zum Kaffee kochen anzuzünden. Die gefundenen Drähte und Kabel erklärte er damit, dass er in seiner Wohnung Probleme mit dem Stromnetz hatte.

St. Pölten Verdächtiger nach Brandanschlag auf FPNÖ-Zentrale in U-Haft

Weiters war der 29-Jährige Mitglied in mehreren Facebook-Gruppen, deren Namen und Inhalte auf Nähe zum Islamischen Staat hinwiesen. Er selbst postete allerdings nicht aktiv in diesen Gruppen. Vor Gericht gab er an, dass er lediglich über die Situation in seinem Heimatland Irak auf dem Laufenden bleiben wollte. Der Kontakt zu IS-Sympathisanten im Bezirk sei laut dem Angeklagten und auch den Zeugen zufällig in der Moschee passiert.

Haft für die versuchte Brandstiftung

Das Alibi für die Brandstiftung im Jahr 2019 war allerdings nicht standhaft. Der 29-Jährige behauptete, dass er zum Tatzeitpunkt in Kärnten war, um einem Freund auf einer Baustelle zu helfen. Allerdings konnte keiner der Zeugen diesen Zeitpunkt bestätigen. Auch die DNA-Spur auf der am Tatort gefundenen Flasche waren ausschlaggebend. Bei der Flasche handelte es sich um eine Bierflasche, die, laut den Ermittlungen, erst im August abgefüllt wurde.

Die Berufsrichter und Schöffen befanden den Angeklagten schuldig bezüglich der Brandstiftung. Dafür wurde er zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Seine Vorhaft von fast einem Jahr und vier Monaten wurde ihm angerechnet. Von den Vorwürfen der terroristischen Vereinigung wurde er allerdings freigesprochen. Der Richter begründete dies damit, dass die Beweise nicht schlüssig genug waren. Somit wurde im Zweifel für den Angeklagten entschieden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.