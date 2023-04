Mache ich mich strafbar, wenn ich einen Maibaum stehle?

Jährlich wird in ganz Niederösterreich in der Nacht des 30. April, auch Walpurgisnacht genannt, in vielen Ortschaften ein Maibaum aufgestellt. Dabei kommt es nicht selten zu spaßigen Wettkämpfen zwischen den Ortschaften, wer den größeren Baum hat, oder es wird versucht, den Baum der Mitstreiter umzuschneiden oder zu stehlen. Dabei gibt es jedoch gewisse Regeln zu beachten, um im Rahmen des Brauchtums zu bleiben.

In jeder Region wird der Brauch ein wenig anders durchgeführt, doch grundsätzlich gelten bei der Maibaum-Tradition ein paar einfache Regeln. Ein Baum wird, oft von der Ortsjugend, gemeinsam geholt, entastet, geschält und anschließend in größeren Hallen versteckt. Manche Ortschaften holen den Baum direkt am 30. April, andere aber verstecken und bewachen ihn, damit er nicht bereits vor dem Aufstellen von anderen Ortschaften umgeschnitten werden kann. Dann, am 30. April, wird der Baum geschmückt und aufgestellt.

Dann folgt der heikle Part. Sobald der Baum steht und unbewacht ist, darf er von anderen Ortschaften umgeschnitten oder gar gestohlen werden. Allerdings nur bis am 1. Mai die Sonne wieder aufgeht. Manche Orte haben Vertrauen und lassen ihren Baum unbewacht stehen, andere hingegen bleiben die ganze Nacht vor dem Baum sitzen und bewachen diesen gemeinsam. Eine weitere wichtige Regel ist, dass der Baum nur mit einer Handsäge gefällt werden darf. Motorsägen sind laut dem Brauchtum nicht erlaubt.

Ursprung des Brauchtums

Doch woher kommt dieser besondere Brauchtum überhaupt? Rocco Leuzzi, von den Landessammlungen Niederösterreich betont: „Es kursieren über den Maibaum – wie auch über viele andere Bräuche – viele Informationen, die wissenschaftlich nicht belegt sind. Genaue Angaben zu solchen Bräuchen sind schwierig, da sie wenig dokumentiert wurden.“ Trotzdem kann man anhand von diversen Schriftstücken und Aufzeichnung den Ursprung der Maibaum-Tradition vermuten.

Diese geht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Damals wurde der Maibaum als Symbol für die Hexenverfolgung aufgestellt. Daher stammt auch der Brauch, den Maibaum sorgfältig zu schälen. Man hatte damals Angst, die Hexen könnten sich unter der Rinde festsetzen. Der Aberglaube rund um die Walpurgisnacht wurde von den Aufklärern des 18. Jahrhunderts nicht gutgeheißen und so kam es dazu, dass das Maibaum-Aufstellen von 1733 bis 1848 verboten war.

Nachdem der Brauch wieder erlaubt war, gab es neben den großen gemeinschaftlichen Maibäumen auch individuelle kleine Maibäume, die geholt wurden, um diese heimlich zu einem begehrten Mädchen zu bringen. „Dokumentiert sind diese kleinen Maibäume unter anderem durch Verbote, um den Wald vor der unkontrollierten Entnahme von Bäumen zu schützen“, erklärt Leuzzi. Später, im 19. Jahrhundert, wuchs die Anzahl an gemeinschaftlichen Bäumen, die für den ganzen Ort aufgestellt wurden. Im Gegensatz zu den heute geläufigen „Maistrichen“ auf den Straßen, die ein geheimes Liebespaar im Ort verbinden sollen, ist das individuelle Maibaum-Aufstellen der kleinen Liebesbäumchen stark zurück gegangen.

Ein Maibaum im Löwengehege

Im Zuge des Brauchtums kommt es immer wieder zu kuriosen Fällen. So kursierte 2017 etwa ein Video im Internet, in dem die Staatzer Jugend (Bezirk Mistelbach) versuchte, den Baum der Paasdorfer Jugend (Bezirk Mistelbach), aus einem fahrenden Auto mit der Kettensäge zu kappen. Bei dem Vorfall wurde zwar niemand verletzt, die Verantwortlichen wurden aber bei der Landespolizeidirektion angezeigt.

Eine weitere Kuriosität ereignete sich im Jahr 2015. Der Tierpark Haag (Bezirk Amstetten) stahl einen Maibaum, der auf einem Firmengelände in St. Valentin (Bezirk Amstetten) lag. Damit dieser nicht wieder zurückgestohlen werden konnte, vergruben sie ihn prompt im Löwengehege des Tierparks. Die Raubtiere wurden mit Frischfleisch in ein Nebengehege gelockt und so konnten die Diebe den Baum sicher eingraben.

Wann macht man sich strafbar?

In der Vergangenheit kam es zwar selten, aber doch ab und zu zu Gerichtsverhandlungen, wenn es darum ging, dass ein Diebstahl oder das Fällen eines Maibaums angezeigt wurde. Doch macht man sich wirklich strafbar oder fällt das noch unter Brauchtum? Stefan Loidl, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich, erklärt: „Das ist ganz einfach zu beantworten. Das Strafgesetzbuch kennt keinen Brauchtum daher ist das Stehlen eines Maibaums als Diebstahl zu betrachten und das Fällen als Sachbeschädigung“. Jedoch kommt es im Zuge des Brauchtums eher selten zu Anzeigen. Falls doch, ist die Polizei verpflichtet diese aufzunehmen.

Auch Rechtsanwältin Désirée Benkö betont, dass das Stehlen und Umschneiden durchaus strafbar ist. „Es reicht auch schon das Einritzen eines fremden Baumes. Sobald man etwas mutwillig beschädigt, reden wir im Strafrecht von Sachbeschädigung“, erklärt die Anwältin. Aber auch sie fügt hinzu, dass es in den meisten Fällen nicht bis zur Anzeige kommt.