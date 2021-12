Christbaum aus Niederösterreich schmückt Europaparlament

"Mit dem Christbaum wollen wir Ruhe, Besinnlichkeit und Zuversicht in die hektische Vorweihnachtszeit in Brüssel bringen", so der EU-ÖVP-Abgeordneter Alexander Bernhuber laut Aussendung am Montag. Er habe dafür gesorgt, dass die knapp vier Meter hohe niederösterreichische Tanne klimaschonend mit dem Zug (ÖBB-"NightJet") nach Brüssel fuhr.

"Der Christbaum aus Österreich ist das eindrücklichste Symbol des nahenden Weihnachtsfests im Kreise der Familie und Freunde", sagte der Vizepräsident des Europaparlaments, Othmar Karas (ÖVP), laut Aussendung. "Gerade in einer so schwierigen Zeit gibt uns der festlich geschmückte Baum Halt, lässt uns Innehalten und uns aufs Wesentliche Besinnen."

Die Tradition, im Europaparlament eine österreichischen Tanne aufzustellen, hat die ehemalige ÖVP-Europaabgeordnete Agnes Schierhuber aus dem Waldviertel begründet. Ihrer Initiative ist es zu verdanken, dass der bis 1997 verwendete Plastikweihnachtsbaum abgesägt wurde.