„Black Hawk“ in Langenlebarn gelandet

Vollbild

FB

Ministerin Klaudia Tanner am Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn. Sie übergab den dritten nachgerüsteten S-70 „Black Hawk“ Transporthubschrauber an die Truppe. Das neue Cockpit. Übergabe am Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn.

1 /4