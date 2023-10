Bundesheer sucht Lehrlinge: 41 Berufe gibt es zu lernen

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Das Bundesheer ist einer der größten Arbeitgeber des Bundes und bietet derzeit österreichweit 41 verschiedene Lehrberufe in mehr als 40 Ausbildungsstellen an. Die Lehrlinge lernen und arbeiten in einem Bundesheer, das gerade mit dem höchsten Budget der Geschichte im Aufwind ist. Denn um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen, brauchen wir qualifizierte Fachkräfte.“

Von Elektronik über Sattlerei zur Metallverarbeitung

Interessierte haben beim Bundesheer die Chance auf eine Ausbildung in verschiedensten Bereichen, unter anderem in der Elektronik, Sattlerei, Berufsfotografie oder Metallverarbeitung. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, besondere Lehrberufe zu erlernen. Neben Luftfahrzeugtechnikern in einer Fliegerwerft werden auch Lehrlinge gesucht, die das Handwerk mit militärischen Gerätschaften erlernen.

Aktuell 271 Lehrlinge in Ausbildung

Aktuell befinden sich beim Bundesheer 271 Lehrlinge in Ausbildung. Davon sind 102 Frauen und 169 Männer. Der Großteil junger Frauen macht eine Lehre als Verwaltungsassistentin, Luftfahrzeugtechnikerin oder Betriebslogistikkauffrau. Bei den Männern sind die Lehrberufe Betriebslogistikkaufmann, Luftfahrzeugtechniker sowie Elektroniker am häufigsten.

„Lehrlingstestung“ in zwei Prüfstellen

Die Bewerberinnen und Bewerber nehmen in zwei Prüfstellen des Heerespersonalamtes in Wien und Wels an einer theoretischen Lehrlingstestung teil. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden nach einer erfolgreichen Testung von der Ausbildungsstelle für den Lehrberuf zu einer praktischen Testung eingeladen. Nach einem positiven Bewerbungsprozess starten die Lehrlinge ihre Lehre beim Bundesheer.

Mehr Informationen zu Lehrberufen und Karrieremöglichkeiten unter https://lehrling.bundesheer.at