Corona: 120 Soldaten bewachen aktuell die Grenze

Das Bundesheer steht in NÖ wieder vermehrt im Corona-Assistenzeinsatz. In ganz NÖ sind dazu rund 220 Soldatinnen und Soldaten und zivile Mitarbeiter des Bundesheeres eingesetzt. Seit Montag, 15. November unterstützen 18 Soldaten bei den landesweit neun behördlichen PCR-Drive-In-Teststationen. Auch wurden mit November sukzessive die eingesetzten Kräfte im Contact Tracing erhöht.

Gesundheitskontrollen an der Grenze

Mit Stand 16. November unterstützen rund 75 Soldaten und zivile Bedienstete des Bundesheeres beim Landessanitätsstab, den Bezirkshauptmannschaften und Magistraten bei der Kontaktnachverfolgung. Rund 120 Soldaten führen gemeinsam mit der Polizei Gesundheitskontrollen bei der Einreise nach Österreich im Wald- & Weinviertel und am Flughafen Wien-Schwechat durch.

NÖ Militärkommandant Martin Jawurek dazu: „Wir reagieren rasch auf den gestiegenen Bedarf der Behörden und decken die aktuelle Arbeitsspitze bei der Bekämpfung der Pandemie ab. Das Bundesheer als Teil der Sicherheitsfamilie in NÖ wird auch weiterhin unserer Bevölkerung helfen, wo auch immer es gebraucht wird und was auch immer von ihm benötigt wird.“

Unterstützung beim Paketieren der PCR-Test-Kits

Zusätzlich zu den laufenden Assistenzeinsätzen wird das Bundesheer diese und nächste Woche beim Paketieren von PCR-Test-Kits in zwei Spar-Lebensmittellagern unterstützen. So werden jeweils 50 Soldaten, Zivilbedienstete und Grundwehrdiener im logistischen Ablauf in den Lagern Marchtrenk und Loosdorf helfen.

Die Logistiker des Bundesheeres kommen aus Versorgungseinrichtungen in Niederösterreich und Oberösterreich. Dies ist eine sogenannte Unterstützungsleistung des Heeres: Hier übernehmen Soldaten, Zivilbedienstete oder Grundwehrdiener meist im Rahmen ihrer Ausbildung Tätigkeiten, die auch einen Nutzen für das Militär bringen. Die Kosten übernimmt hier der Antragsteller, in diesem Fall Spar.