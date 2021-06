Alexander Miksitz ist ein erfahrener Militärpilot des Österreichischen Bundesheeres. Heuer absolvierte er seine 1000ste Flugstunde auf dem Düsenjet und ist damit der erste Pilot des Österreichischen Bundesheeres, der diese beeindruckende Anzahl an Flugstunden am Eurofighter gemeistert hat.

Training im Überschallbereich

Derzeit trainiert der 42-Jährige Pilot gemeinsam mit seinen Kollegen bundesweit Abfangmanöver im Überschallbereich. Die Piloten trainieren dabei unter realen körperlichen Belastungen, welche im Simulator nicht dargestellt werden können. Die enge und äußerst zeitkritische Koordinierung zwischen Militärpiloten, Radarleitoffizieren und der militärischen sowie zivilen Flugsicherung ist ebenso wesentlicher Zweck des Trainings. Ministerin Klaudia Tanner gratulierte dem Piloten zu seinem Flugerfolg:

Der erste seiner Art

„Ich gratuliere Herrn Miksitz zu seiner 1000sten Flugstunde am Eurofighter und darf mit Stolz sagen, dass er der erste Pilot unseres Österreichischen Bundesheeres ist, der diese beträchtliche Anzahl an Flugstunden absolviert hat. Für Österreich ist eine aktive Luftraumüberwachung unerlässlich und unsere Militärpiloten sorgen dabei für die notwendige staatliche Sicherheit in der Luft.“

Seit 1992 beim Bundesheer

Alexander Miksitz ist 42 Jahre alt und stammt aus Neunkirchen. Er ist 1998 beim Bundesheer eingerückt und hat bereits im darauffolgendem Jahr (1999) die fliegerische Eignungsfeststellung absolviert. Seine Pilotenkarriere startete Miksitz auf der Saab 105. Seit 2008 ist er Teil der Eurofighter-Crew.

Miksitz hat bisher insgesamt 2740 Flugstunden geleistet. Neben den 1000 am Eurofighter auch auf der Pilatus PC-7 und F5E-Tiger II. Miksitz ist auch Militärfluglehrer. Aktuell ist er einer von 16 Einsatzpiloten am Eurofighter in Zeltweg in der Steiermark.