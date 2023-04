„Normal wird man als Frau bis heute nicht behandelt“

„Am Kasernenhof oder im Speisesaal haben sich alle Köpfe nach mir umgedreht. Normalerweise ist man beim Bundesheer einer von vielen. Ich bin ständig rausgepickt worden“, erinnert sich Andrea Linauer. Sie war eine der ersten Niederösterreicherinnen, die ihren Dienst an der Waffe versahen.

1997 wurden erstmals Frauen beim Bundesheer zugelassen. Im Frühjahr rückten damals neun Frauen in der Steiermark ein. Kurz darauf, 1998, folgte Linauer. Sie begann in der Kaserne in Amstetten – als eine von sechs Frauen. „Ich war Technikerin und habe mich gerade beruflich umorientiert. Da bin ich auf das Bundesheer gekommen“, erinnert sich die Niederösterreicherin, die heute „Technischer Offizier“ ist.

Dass sie die Aufnahmeprüfung schaffen würde, davon war sie überzeugt. „Ich war immer sehr sportlich und mir war klar, dass das kein Problem für mich ist“, erzählt sie. Die folgenden Wochen waren trotzdem hart für die damals 26-Jährige. Die Frauen absolvierten eine Kader-Ausbildung. „Wir hatten Märsche, Schießübungen, da ist man oft an seine Grenzen gekommen“, berichtet Linauer.

Geholfen haben ihr damals zwei Dinge: Sie habe sich vor Augen gehalten, dass es auch den männlichen Kollegen nicht immer gut geht und sie habe sich vorgenommen, nicht sofort das Handtuch zu werfen. Wenn der Gedanken gekommen ist, aufzuhören, habe sie sich vorgenommen, eine Woche zu warten, bis sie die Austrittserklärung unterschreibt. „Nach zwei-drei Tagen ist es dann immer wieder gegangen“, erinnert sich di Soldatin.

Frauen-Anteil stieg in den vergangenen Jahren - in kleinen Schritten

In den vergangenen Jahren ist der Frauen-Anteil beim Bundesheer gestiegen – wenn auch in kleinen Schritten: Während es 2013 erst 350 Frauen waren, waren es 2018 bereits 572. Mittlerweile sind in Österreich von 14.300 Soldaten 645 weiblich. Der Frauen-Anteil liegt damit bei 4,3 Prozent. In Niederösterreich sind es etwas mehr: Hier leisten 172 Frauen ihren Dienst an der Waffe. Die NÖ-Militärmusik ist mit 25 Prozent außerdem jene Dienststelle mit dem höchsten Frauen-Anteil. „Im europäischen Vergleich ist der Anteil aber immer noch niedrig. Wir haben noch viel zu tun“, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

Vor 25 Jahren waren Frauen beim Bundesheer ungewöhnlich. Zu kämpfen hatte Linauer, die später auch als eine der ersten Frauen einen Milak-Studiengang absolvierte und auf Auslandseinsatz ging, mit dem Vorurteil, dass ihr vieles geschenkt werde. „Mich hat ernsthaft nach eineinhalb Jahren jemand gefragt, ob ich schon mal in einem Zelt übernachtet habe. Das macht man beim Bundesheer ständig“, sagt sie heute noch kopfschüttelnd, wenn sie zurückdenkt.

Normal behandelt werden Soldatinnen laut Linauer jedoch bis heute nicht. „Dafür sind wir immer noch zu wenige“, sagt sie und betont, dass es in einigen Kasernen bis heute keine Frau gebe. Das führt aus ihrer Sicht dazu, dass Soldatinnen entweder total hervorgehoben oder abgelehnt werden. „Etwas dazwischen gibt es selten“, berichtet Linauer, die mittlerweile im Regierungspunker in St. Johann im Pongau in Salzburg arbeitet.

Bisher sieben Interessentinnen für Grundwehrdienst aus Niederösterreich

Hoffnung, dass sich das ändert, hat Linauer aufgrund des im April neu eingeführten freiwilligen Grundwehrdienstes für Frauen. Dadurch fällt die Einstiegshürde, der Sport-Test, weg. Gemeldet haben sich für den freiwilligen Grundwehrdienst österreichweit bisher etwas über 30 Frauen, sieben von ihnen kommen aus Niederösterreich. Anfang Mai ist ein Stellungstermin für sie vorgesehen. Linauer hat die Hoffnung, dass noch viele Frauen dazu kommen und der Soldatinnen-Anteil beim Heer 25 Jahre nach der Zulassung von Frauen bald auf 10 bis 15 Prozent steigt.