Österreich übernimmt Trainingsmission in Mali

Mit Übernahme des Kommandos erhöht sich gleichzeitig die Anzahl der eingesetzten Soldaten. Derzeit sind es 26, zwölf von ihnen verbleiben im Einsatzraum – damit beträgt die neue Kontingentsstärke nun 70 Personen. 18 davon kommen aus Niederösterreich.

Die 58 Soldaten für Mali kommen vom Jagdkommando, der Militärpolizei sowie dem Jägerbataillon 25. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sagte bei der Verabschiedung, sie sei "sehr zuversichtlich".

"Sie haben eine jahrelange gute Ausbildung hinter sich und zwei intensive Monate mit einer einsatzraumspezifischen Vorbereitung hinter sich. Damit können Sie die Aufträge in Afrika bestens bewältigen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und passen Sie gut auf sich und ihre Kameraden auf!“

Österreicher seit 2013 in Mali

Österreich beteiligt sich seit August 2015 mit Stabs-, und Ausbildungspersonal an der EU-Trainingsmission. (Zuvor, ab März 2013, mit militärmedizinischem und stabsdienstlichem Personal.) Ziel dieser Mission ist es, die malischen Streitkräfte in die Lage zu versetzen, die vollständige Integrität des malischen Staatsgebietes wiederherzustellen.

Derzeit beteiligen sich 26 Nationen mit einer Truppenstärke von rund 1.000 Personen an der Trainingsmission. Spanien stellt mit 527 Personen das größte Kontingent.

Mission bis 31. Dezember 2022

Der Ministerratsbeschluss vom 3. November 2021 ermöglicht die Teilnahme österreichischer Kräfte bis zum 31. Dezember 2022. Österreich stellt dabei nicht nur den „Mission Force Commander“ sondern auch wichtige Funktionen im Stab bzw. im Missionshauptquartier in Bamako, in wesentlichen Ausbildungseinheiten wie der „Education & Training Task Force“ in Kouilkoro und einem der drei „Force Mobile Training & Mentoring Teams“ in Sevare.

Mit der Stabilisierung der Sicherheitslage in Mali durch gut ausgebildete und rechtmäßig operierende malische Streitkräfte soll die Bedrohung durch terroristische Gruppen verringert werden. Damit sollen auch Menschenhandel, die irreguläre Migration sowie Drogen- und Waffenschmuggel eingedämmt werden - durchwegs Bedrohungen, die auch die Sicherheitslage in Europa gefährden können.