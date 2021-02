Das österreichische Bundesheer wurde bereits zu Beginn der Corona-Pandemie an verschiedenen Stellen eingesetzt. Als Unterstützung für die Gesundheitsbehörden haben täglich mehrere hundert Soldaten ihren Assistenzeinsatz geleistet. „In Spitzenzeiten waren im Jahr 2020 über 1.000 Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Bedienstete im Tageseinsatz", erklärt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Der Höchstwert wurde Anfang Dezember mit 1.043 Heeresangehörigen erreicht.

Militärkommandant Brigadier Martin Jawurek lobt alle Angehörigen des Bundesheeres, die durch ihren unermüdlichen Einsatz die reibungslose Unterstützung ermöglicht haben. Auch Königsberger-Ludwig zollt den eingesetzten Soldaten Respekt und Anerkennung: „Das Bundesheer hat sich in den vergangenen Monaten bei der Eindämmung des Virus als starker Partner erwiesen. Seine Unterstützung war bisher ein wichtiger Beitrag, um die entsprechenden Schutzmaßnahmen für die niederösterreichische Bevölkerung aufstellen zu können.“

Vielerorts im Einsatz

Die niederösterreichischen Soldaten haben im fordernden Jahr 2020 einmal mehr bewiesen, dass auf sie Verlass ist. Ob im Krankenhaus, im Postverteilerzentrum, an den Grenzen oder beim Contact Tracing haben unzählige Soldaten ihren Assistenzeinsatz geleistet und damit zur Bekämpfung der Pandemie beitragen. "Das Bundesheer kann von Behörden dort angefordert werden, wo zivile Ressourcen nicht ausreichen“, betont Königsberger-Ludwig und bedankt sich für die großartige Hilfestellung.

Chronologie des Assistenzeinsatzes:

Anfang April 2020: Verteilung von Schutzausrüstung, Unterstützung bei Zugangskontrollen im Krankenhaus in Wiener Neustadt, Einsätze am Flughafen Wien-Schwechat und im Postzentrum Hagenbrunn

Mitte April 2020: Kontrolltätigkeiten an der niederösterreichischen Grenze zu Tschechien und der Slowakei, Fiebermessen an den Grenzübergängen, Kontrolle der Papiere, Atteste und Formulare mit zahlreichen Sonderregelungen, Überwachung der grünen Grenzen, Überwachung der Grenzübergange bei Nacht

Ende April 2020: Verlängerung des Grundwehrdienstes von 550 niederösterreichischen Soldaten um drei Monate

Anfang Mai 2020: Einrücken von drei Jägerkompanien der Miliz, nach einem Vorbereitungstraining Übernahme bestimmte Einsatzaufgaben

Seit Mitte September 2020: Unterstützung beim Contact Tracing und bei der Erfassung von Kontaktpersonen bei großen, bezirksübergreifenden Clustern, Unterstützung bei Drive-in-Teststationen

Dezember 2020: Unterstützung bei Testungen des pädagogischen Personals am 5. und 6. Dezember und den Testungen der niederösterreichischen Bevölkerung am 12. und 13. bzw. am 21. und 22. Dezember

Außerdem leistete das Heer, im Konkreten die Spezialisten des ABC-Abwehrzentrums bei der Desinfektion besonders betroffener Orte oder öffentlicher Einrichtungen, wie etwa des NÖ-Landtages, Hilfe.